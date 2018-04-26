Ещё
Назван доход говорившей с Путиным звезды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван доход говорившей с Путиным звезды 

Вести Экономика 1 час назад
Ставка NBC на Мегин Келли не оправдывает себя, отмечается в новом отчете, опубликованном в The Wall Street Journal.
NBC заплатил зарплату в $69 млн за три года, чтобы переманить Келли у Fox News. Однако с тех пор ее рейтинг снижается, а рост расходов стал критическим для франшизы NBC, отмечается в отчете The Wall Street Journal.
Ее дневное шоу "Megyn Kelly Today", которое идет в 9 утра, оказалось не так популярно у зрителей, как ожидалось.
А ее воскресная новостная программа опустилась до уровня случайных экстренных выпусков в прайм-тайм, отмечает издание.
The Wall Street Journal называет контракт с Келли на сумму в $23 млн в год "пережитком золотого века новостного вещания".
Однако аналитики задаются вопросом о том, насколько эта зарплата соответствует тому, к чему привыкли другие звезды телевидения в США.
В августе прошлого года аналитики Variety составили список звезд телевидения с самыми высокими зарплатами.
Вести Экономика: последние новости
Банк России отозвал лицензии у двух банков Бинбанк присоединят к "ФК Открытие" в 2018 году Facebook сообщила о рекордной квартальной прибыли
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель187
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США45
Глава МЧС ответил Михалкову210
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»111
Московского адвоката облили кислотой21
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение