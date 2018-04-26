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Чистая прибыль Visa удвоилась
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Чистая прибыль Visa удвоилась 

Вести Экономика 51 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 апреля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль Visa Inc. (США), одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам I полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 марта, выросла в 2 раза до $5,1 млрд
В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила $2,19 против $1,04 годом ранее. Операционная выручка Visa составила $9,9 млрд, увеличившись на 11%, сообщается в отчетности компании.
По итогам второго квартала чистая прибыль Visa выросла в 6 раз, до $2,6 млрд В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила $1,12 против $0,18 в отчетном периоде в прошлом фингоду. Операционная выручка Visa выросла на 13% и составила $5,073 млрд
"Рост выручки оказался лучше, чем ожидалось, и многие движущие факторы наших ключевых подразделений ускорились по сравнению с первым кварталом… Фундаментальные условия нашего основного бизнеса остаются крепкими по всему миру", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Альфреда Келли-младшего (Alfred Kelly Jr.), который цитирует «Прайм».
По итогам текущего фингода Visa теперь ожидает роста выручки в диапазоне 10-30%, тогда как предыдущий прогноз предполагал увеличение показателя на 7-9%. Улучшение прогноза связано с позитивными результатами первого полугодия текущего фингода.
Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
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