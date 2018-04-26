В Санкт-Петербурге могут взлететь цены на кирпич

Из-за новой линейники продукции и роста энерготарифов на рынке Санкт-Петербурга может резко подорожать кирпич.

Крупная компания « ЛСР . Стеновые» — предприятие Группы ЛСР — планирует поднять цены в течение 2018 года. Об этом сообщили в «Агентстве строительных новостей» со ссылкой на топ-менеджера Дмитрия Романова.

Также он отметил, что в этом году ожидается снижение спроса на крипич, а объемы его производства сохранятся на прежнем уровне. Это может серьезно повлить на ситуацию на строительном рынке Петербурга.