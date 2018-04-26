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Банк «Эльбин» лишился лицензии
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Банк «Эльбин» лишился лицензии 

Банки.ру 58 минут назад
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Эльбин» (регистрационный номер 2267, г. Махачкала), сообщает пресс-служба регулятора.
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