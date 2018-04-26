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Д. Медведев скорректировал требования к отбору банков для открытия в них счетов для фонда капремонта
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Д. Медведев скорректировал требования к отбору банков для открытия в них счетов для фонда капремонта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о требованиях к банкам, в которых может быть открыт специальный счет для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает сайт правительства.
«Действие положения о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором распространено в том числе на случаи открытия специального счета для формирования фонда капитального ремонта. Скорректированы требования к банкам, которые могут участвовать в конкурсном отборе», — говорится в сообщении.
Так, установлено, что в конкурсе могут принимать участие российские кредитные организации, в том числе входящие в одну банковскую группу или один банковский холдинг, соответствующие следующим требованиям: наличие кредитного рейтинга не ниже уровня А+ (RU) по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства или кредитного рейтинга не ниже уровня «ruА+» по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА»; размер собственных средств (капитала) должен быть не менее 250 млрд руб. по имеющейся в ЦБ отчетности.
Документ подготовлен Минстроем России.
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