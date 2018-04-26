Д. Медведев скорректировал требования к отбору банков для открытия в них счетов для фонда капремонта

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о требованиях к банкам, в которых может быть открыт специальный счет для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает сайт правительства.

«Действие положения о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором распространено в том числе на случаи открытия специального счета для формирования фонда капитального ремонта. Скорректированы требования к банкам, которые могут участвовать в конкурсном отборе», — говорится в сообщении.