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Центробанк утвердил план санации АТБ
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Центробанк утвердил план санации АТБ 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центробанк утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Азиатско-Тихоокеанского Банка, сообщили в пресс-службе регулятора.
«В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Банком России предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности. Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка», — говорится в релизе.
Функции временной администрации по управлению АТБ возложены с 26 апреля на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».
Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, заключили в ЦБ.
В среду стало известно, что у Азиатско-Тихоокеанского Банка происходит обновление программного обеспечения, вследствие чего временно не оформляются новые вклады.
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