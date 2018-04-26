Центробанк утвердил план санации АТБ

Центробанк утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Азиатско-Тихоокеанского Банка , сообщили в пресс-службе регулятора.

«В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Банком России предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности. Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка», — говорится в релизе.

Функции временной администрации по управлению АТБ возложены с 26 апреля на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, заключили в ЦБ.

В среду стало известно, что у Азиатско-Тихоокеанского Банка происходит обновление программного обеспечения, вследствие чего временно не оформляются новые вклады.