Утверждены требования к банкам-операторам счетов на капремонт

Напомним, что в соответствии с законом фонд капитального ремонта формируется на специальном счете специализированной некоммерческой организации, обеспечивающей проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Спецсчета открываются в банках. Кредитные организации, которые могут открывать спецсчета, выбираются на конкурсной основе.

В конкурсе могут принимать участие российские кредитные организации, в том числе входящие в одну банковскую группу или один банковский холдинг, соответствующие следующим требованиям:

— наличие кредитного рейтинга не ниже уровня А+ (RU) по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruА+» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА»;