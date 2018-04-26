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СМИ: Германия показала, как выгодно дружить с Россией
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СМИ: Германия показала, как выгодно дружить с Россией 

Национальная Служба Новостей 51 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Американское издание Bloomberg пишет, что Германия заплатила за российский газ меньше других европейских стран (кроме Великобритании) из-за хороших отношений между двумя странами в энергетической сфере.
Ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы России, Bloomberg сообщает, что Германия заплатила 192 доллара за 1000 кубометров, Франция — 199 долларов, Турция — 200 долларов, а Италия — 207 долларов. Меньше Германии платит только Великобритания — 174 доллара за 1000 кубометров российского газа, но этому причиной называется производство части газа внутри страны.
Отмечается, что Германия получает больше половины от общего объема используемого газа из России. В прошлом году ФРГ заплатила за российский газ 10 миллиардов долларов. Более низкую стоимость, пишет издание, можно объяснить тем, что у Германии лучше настроены связи с альтернативными поставщиками, особенно Норвегией и Великобританией, чем у Италии и Австрии. Однако основной причиной называется работа канцлера ФРГ Ангелы Меркель по усилению энергетических отношений с Россией. В качестве примера приводится поддержка Германией строительства газопровода «Северный поток-2», которому противостоят некоторые европейские страны и США, опасаясь роста российского влияния в регионе.
Bloomberg подчеркивает, что взаимосвязь между политикой и ценами на газ не определена точно, но тем не менее, задается вопросом, выгодно ли дружить с Россией.
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