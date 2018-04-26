СМИ: Германия показала, как выгодно дружить с Россией

Американское издание Bloomberg пишет, что Германия заплатила за российский газ меньше других европейских стран (кроме Великобритании ) из-за хороших отношений между двумя странами в энергетической сфере.

Отмечается, что Германия получает больше половины от общего объема используемого газа из России. В прошлом году ФРГ заплатила за российский газ 10 миллиардов долларов. Более низкую стоимость, пишет издание, можно объяснить тем, что у Германии лучше настроены связи с альтернативными поставщиками, особенно Норвегией и Великобританией, чем у Италии и Австрии . Однако основной причиной называется работа канцлера ФРГ Ангелы Меркель по усилению энергетических отношений с Россией. В качестве примера приводится поддержка Германией строительства газопровода «Северный поток-2», которому противостоят некоторые европейские страны и США , опасаясь роста российского влияния в регионе.

Bloomberg подчеркивает, что взаимосвязь между политикой и ценами на газ не определена точно, но тем не менее, задается вопросом, выгодно ли дружить с Россией.