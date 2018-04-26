Ещё
В Омске на ремонт проспекта Комарова выделили 30 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске на ремонт проспекта Комарова выделили 30 млн рублей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне, 25 апреля, управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило аукцион на ремонт проспекта Комарова. Подрядчику предстоит отремонтировать участок от ул. Лукашевича до бульвара Архитекторов длиной 2 км, а также обновить разметку. Начальная цена контракта составляет 29,9 млн рублей. Ремонтные работы подрядчик должен будет завершить до 1 сентября.
Отметим, что аукцион на ремонт проспекта Комарова — последний из 37 запланированных в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Три подрядчика, которые будут ремонтировать другие магистрали, попавшие в программу, уже известны — это ООО «Арт РемСтрой», ООО «Перспектива» и ООО «Дорстрой-55». Компании заключат контракты на общую сумму 114,3 млн рублей.
Напомним, что всего в рамках программы на ремонт дорог в Омской области в 2018 году потратят порядка1 млрд рублей.
АиФ-Омск: последние новости
В 2018 году бюджет Омска пополнился на 1,4 млрд рублей Турция ждёт. В Анталье состоялся форум гостеприимства двух стран Без аварий. Как прошёл отопительный сезон в Омской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит торговый центр73
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе255
Китай заявил о готовности к торговой войне с США161
В провале Су-57 обвинили F-35786
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии30
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение