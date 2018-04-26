В Омске на ремонт проспекта Комарова выделили 30 млн рублей

Накануне, 25 апреля, управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило аукцион на ремонт проспекта Комарова. Подрядчику предстоит отремонтировать участок от ул. Лукашевича до бульвара Архитекторов длиной 2 км, а также обновить разметку. Начальная цена контракта составляет 29,9 млн рублей. Ремонтные работы подрядчик должен будет завершить до 1 сентября.

Отметим, что аукцион на ремонт проспекта Комарова — последний из 37 запланированных в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Три подрядчика, которые будут ремонтировать другие магистрали, попавшие в программу, уже известны — это ООО «Арт РемСтрой», ООО «Перспектива» и ООО «Дорстрой-55». Компании заключат контракты на общую сумму 114,3 млн рублей.