Челябинская область вложит 3,2 млрд рублей в строительство конгресс-холла

Вклад Челябинской области в строительство конгресс-холла к саммитам ШОС запланирован в размере 3,293 миллиарда рублей, такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту изменений в областной бюджет на ближайшие годы, документ опубликован на официальном сайте законодательного собрания области.

Согласно документу, в связи с уточнением прогноза собственных поступлений от налога на прибыль организаций региональная казна дополнительно получит 4,2 млрд рублей. Большую часть этих средств вложат в строительство общественно-делового центра к саммитам 2020 года, ещё 967 млн направят на компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в связи с регулированием тарифов на тепловую энергию для населения.

Напомним, ранее сообщалось, что возведение здания площадью 110 тысяч квадратных метров обойдётся в 7 миллиардов рублей. На реке Миасс уже началась отсыпка искусственного острова, на котором разместится часть сооружения. В конгресс-холле будут располагаться культурно-зрелищный центр на 2 500 мест, выставочный комплекс, ресторан и конференц-зал, гостиница на 300 номеров и торговый центр, офисно-деловой центр класса В+, апартаменты, фитнес-зона, аквапарк и многоуровневая парковка почти на 1,5 тысяч машиномест. Ожидается, что после саммитов около 80% площадей объекта будут проданы, чтобы покрыть затраты, а сдача в аренду офисных помещений станет источником выручки.