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В Якутии ввели мощную фабрику по обогащению угля
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В Якутии ввели мощную фабрику по обогащению угля 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Резидент территории опережающего развития «Южная Якутия» запустил на месторождении коксующихся углей Денисовское обогатительную фабрику мощностью шесть миллионов тонн в год.
Как сообщили в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, фабрика построена за 10 месяцев — это рекордно короткий срок для возведения подобных сооружений. Здесь будут обогащаться дефицитные марки углей, являющиеся ценным технологическим сырьем для черной металлургии.
На фабрике открыто 400 рабочих мест.
По словам директора департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ Сергея Мочальникова, в ТОР «Южная Якутия» создана точка роста угольной промышленности Российской Федерации, которая продолжает развиваться уверенными темпами.
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