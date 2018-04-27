В Якутии ввели мощную фабрику по обогащению угля

Резидент территории опережающего развития «Южная Якутия» запустил на месторождении коксующихся углей Денисовское обогатительную фабрику мощностью шесть миллионов тонн в год.

Как сообщили в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, фабрика построена за 10 месяцев — это рекордно короткий срок для возведения подобных сооружений. Здесь будут обогащаться дефицитные марки углей, являющиеся ценным технологическим сырьем для черной металлургии.

На фабрике открыто 400 рабочих мест.