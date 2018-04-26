«Колмар» ввел в Южной Якутии углеобогатительную фабрику

Компания «Колмар», которая является якорным резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия», ввела в строй обогатительную фабрику «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии мощностью переработки около 6 млн тонн угля в год. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Артем Левин.

«Очень важно, что благодаря вводу фабрики в компании «Колмар» добавилось 400 новых рабочих мест. К концу года планируем, что к четвертому кварталу фабрика будет полностью загружена и выйдет на производственную мощность на 6 млн тонн угля», — сказал он.

Фабрика будет специализироваться на добыче труднообогатимых дефицитных марок углей, являющихся ценным технологическим сырьем для черной металлургии, сообщили в компании. Поставка оборудования и металлоконструкций осуществлена китайской компанией Beijing CATIC Industry Limited, добавили в компании.

«Колмар» владеет Инаглинским и Денисовским горно— обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля.

ТОР «Южная Якутия» в Нерюнгринском районе Якутии образована в декабре 2016 года на инвестиционных площадках угледобывающих горно-обогатительных комплексов «Инаглинский» и «Денисовский» общей площадью 23,2 тысячи гектаров. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо этого, определено 33 вида экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим ТОР.