Задолженность «Якутской топливно-энергетической компании» превышает 11 млрд рублей

Задолженность « Якутской топливно-энергетической компании » (ЯТЭК, входит в группу «Сумма»), которая обеспечивает газом все центральные районы Якутии , превышает 11 млрд рублей. Об этом сообщил первый зампред правительства региона Михаил Осипов, выступая на сессии парламента.

Ранее сообщалось, что правительство Якутии создало рабочую группу для решения проблем ЯТЭК, в которую вошли несколько парламентариев.

«Долги сосредоточены в основном в государственных структурах. Отражены в сумме 11,2 млрд рублей. Из них краткосрочные — более 4 млрд рублей, долгосрочные — 6,6 млрд рублей», — сказал он, отметив, что ситуация на объектах компании стабильная, идет подготовка к навигации.

Он добавил, что накоплено около 16 тыс. тонн газа, из них 13 тысяч тонн должны отгрузить для нужд северных районов.

Спикер парламента Якутии Александр Жирков отметил, что ситуация сложная, есть опасность банкротства компании. «Республика должна быть готова даже к самым худшим вариантам развития событий. Мы должны думать о том, чтобы иметь своих представителей в процессе решения данного вопроса», — подчеркнул он.