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АТБ банк работает в обычном режиме, несмотря на введение временной администрации
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АТБ банк работает в обычном режиме, несмотря на введение временной администрации 

ТАСС 38 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля. Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) продолжает работу в обычном режиме, несмотря на введение в четверг временной администрации, функции которой исполняет управляющая компания Фонд консолидации банковского сектора. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.
"Важно понимать, что для клиентов АТБ во взаимоотношениях с банком ничего не меняется. АТБ продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи и выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, как физическими, так и юридическими лицами", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя Банка России Василия Поздышева.
Ожидается, что принятое Банком России решение об участии в осуществлении мер по предупреждению банкротства АТБ позволит обеспечить непрерывность деятельности на рынке банковских услуг в течение всего срока реализации мер по финансовому оздоровлению банка.
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