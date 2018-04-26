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Facebook увеличила прибыль
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Facebook увеличила прибыль на 63% в первом квартале 

ТАСС 3 часа назад
Фото: © AP Photo/Thibault Camus
Американская компания Facebook на фоне скандала с утечкой данных добилась существенного роста доходов и прибыли в первом квартале текущего года, завершившемся 31 марта. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном в среду.
За квартал доходы Facebook возросли почти на 50%, до отметки $11,97 млрд При этом чистый доход увеличился с $3,06 млрд в первом квартале 2017 года до почти $5 млрд в этом. Рост составил 63% соответственно.
"Несмотря на серьезные вызовы, наше сообщество продолжает расти. Каждый месяц Facebook пользуются 2,2 млрд человек, а каждый день — свыше 1,4 млрд", — отметил в связи с этим глава компании Марк Цукерберг. По сравнению с первым кварталом 2017 года число пользователей в месяц увеличилось примерно на 70 миллионов.
Facebook оказалась в центре скандала ранее в текущем месяце. Это произошло после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.
Марк Цукерберг 21 марта в эфире телеканала CNN принес извинения за произошедшее. Он обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей.
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