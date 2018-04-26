Total примет участие в проекте «Арктик СПГ-2»

Французская корпорация Total ("Тоталь") примет участие в проекте "Арктик СПГ-2". Такое мнение высказал в четверг в интервью газете "Эко" глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"Total будет участвовать в нашем проекте. Это лишь вопрос времени", — сказал Михельсон.
"Сегодня мы находимся на стадии технических исследований", — отметил он.
По его словам, фаза разработки проекта закончится к концу года, и как только "параметры проекта будут определены, Total сможет принять решение".
По его словам, "команды Total и "Новатэка" научились хорошо взаимодействовать". Отвечая на вопрос о возможном участии французских банков в проекте, Михельсон заметил, что говорить об этом рано.
При этом он подчеркнул, что считает хорошей новостью для двух стран в сфере экономики участие президента Франции Эмманюэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в конце мая. "Это очень хорошая новость. С президентом на форум в Санкт-Петербург приедут многочисленные французские партнеры", — отметил Михельсон.
"Его присутствие — это своеобразная форма поддержки этим предприятиям. Если они смогут получить контракты в нашем новом проекте, это обеспечит работой на предстоящие пять лет почти 5 тыс. французов в России, но в особенности во Франции", — подчеркнул глава "Новатэка".
Проект "Новатэка"
"Арктик СПГ-2" — второй завод "Новатэка" по производству СПГ, запуск которого на базе Гыданских месторождений должен состояться в 2023 году. Его мощность составит более 18 млн тонн СПГ в год (три очереди по 6 млн тонн каждая).
По расчетам "Новатэка", к 2030 году Россия сможет производить более 80 млн тонн СПГ в год, при этом сама компания намерена занять две трети этого рынка и предлагать до 55-57 млн тонн к 2030 году, а затем — до 70 млн тонн. Для этого "Новатэк" планирует сформировать в российской Арктике кластер СПГ-заводов, который будет успешно конкурировать с такими лидерами по поставкам СПГ, как Катар, Австралия и США. Инвестиции до 2030 года "Новатэк" предварительно оценил в 700-780 млрд рублей.