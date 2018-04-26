Total примет участие в проекте «Арктик СПГ-2»

Французская компания Total будет участвовать в проекте «Арктик СПГ-2»

"Total будет участвовать в нашем проекте. Это лишь вопрос времени", — сказал Михельсон.

"Сегодня мы находимся на стадии технических исследований", — отметил он.

По его словам, фаза разработки проекта закончится к концу года, и как только "параметры проекта будут определены, Total сможет принять решение".

По его словам, "команды Total и "Новатэка" научились хорошо взаимодействовать". Отвечая на вопрос о возможном участии французских банков в проекте, Михельсон заметил, что говорить об этом рано.

При этом он подчеркнул, что считает хорошей новостью для двух стран в сфере экономики участие президента Франции Эмманюэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в конце мая. "Это очень хорошая новость. С президентом на форум в Санкт-Петербург приедут многочисленные французские партнеры", — отметил Михельсон.

"Его присутствие — это своеобразная форма поддержки этим предприятиям. Если они смогут получить контракты в нашем новом проекте, это обеспечит работой на предстоящие пять лет почти 5 тыс. французов в России, но в особенности во Франции", — подчеркнул глава "Новатэка".

Проект "Новатэка"

"Арктик СПГ-2" — второй завод "Новатэка" по производству СПГ, запуск которого на базе Гыданских месторождений должен состояться в 2023 году. Его мощность составит более 18 млн тонн СПГ в год (три очереди по 6 млн тонн каждая).