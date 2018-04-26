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Французская компания Total будет участвовать в проекте «Арктик СПГ-2»
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Французская компания Total будет участвовать в проекте «Арктик СПГ-2» 

ТАСС 50 минут назад
ПАРИЖ, 26 апреля. /ТАСС/. Французская корпорация Total ("Тоталь") примет участие в проекте «Арктик СПГ-2». Такое мнение высказал в четверг в интервью газете «Эко» глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"Total будет участвовать в нашем проекте. Это лишь вопрос времени", — сказал Михельсон. «Сегодня мы находимся на стадии технических исследований», — отметил он. По его словам, фаза разработки проекта закончится к концу года, и как только «параметры проекта будут определены, Total сможет принять решение».
По его словам, «команды Total и „Новатэка“ научились хорошо взаимодействовать». Отвечая на вопрос о возможном участии французских банков в проекте, Михельсон заметил, что говорить об этом рано.
При этом он подчеркнул, что считает хорошей новостью для двух стран в сфере экономики участие президента Франции Эмманюэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в конце мая. «Это очень хорошая новость. С президентом на форум в Санкт-Петербург приедут многочисленные французские партнеры», — отметил Михельсон.
"Его присутствие — это своеобразная форма поддержки этим предприятиям. Если они смогут получить контракты в нашем новом проекте, это обеспечит работой на предстоящие пять лет почти 5 тыс. французов в России, но в особенности во Франции", — подчеркнул глава «Новатэка».
Проект «Новатэка»
"Арктик СПГ-2" — второй завод «Новатэка» по производству СПГ, запуск которого на базе Гыданских месторождений должен состояться в 2023 году. Его мощность составит более 18 млн тонн СПГ в год (три очереди по 6 млн тонн каждая).
По расчетам «Новатэка», к 2030 году Россия сможет производить более 80 млн тонн СПГ в год, при этом сама компания намерена занять две трети этого рынка и предлагать до 55-57 млн тонн к 2030 году, а затем — до 70 млн тонн. Для этого «Новатэк» планирует сформировать в российской Арктике кластер СПГ-заводов, который будет успешно конкурировать с такими лидерами по поставкам СПГ, как Катар, Австралия и США. Инвестиции до 2030 года «Новатэк» предварительно оценил в 700-780 млрд рублей.
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