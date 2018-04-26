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Венесуэла назвала «тяжелым уроком» для Conoco решение о выплате $2 млрд за национализацию
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Венесуэла назвала «тяжелым уроком» для Conoco решение о выплате $2 млрд за национализацию 

Прайм 56 минут назад
МЕХИКО, 26 апр /ПРАЙМ/. Решение международного арбитража о выплате 2 миллиардов долларов ConocoPhillips со стороны PDVSA в качестве компенсации за национализацию активов является «тяжелым уроком» для американской компании, так как это меньше 10% от того, что она требовала, сообщило агентство AVN со ссылкой на заявление правительства страны.
Также это меньше, чем власти Венесуэлы предлагали компании в качестве компенсации, говорится в заявлении. Генпрокуратура совместно с PDVSA намерено изучить решение арбитража и выработать дальнейшую стратегию действий.
Накануне Международная торговая палата приняла решение, согласно которому PDVSA должна выплатить ConocoPhillips 2,4 миллиарда долларов за национализацию активов в 2007 году. Conoco требовала компенсацию в размере 22 миллиардов долларов.
В 2007 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарных партнеров. Американские Exxon Mobil и ConocoPhillips отказались от пересмотренных условий и обратились в международный арбитраж.
Еще в 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) при Всемирном банке признал, что месторождения ConocoPhillips в Венесуэле были незаконно конфискованы правительством страны в 2007 году, обязав Венесуэлу выплатить 1,6 миллиарда долларов.
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