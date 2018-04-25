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Международный арбитраж обязал PDVSA выплатить Conoco $2,4 млрд за национализацию активов
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Международный арбитраж обязал PDVSA выплатить Conoco $2,4 млрд за национализацию активов 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 25 апр /ПРАЙМ/. Венесуэльская государственная компания PDVSA должна выплатить американской ConocoPhillips 2,4 миллиарда долларов за национализацию активов в 2007 году, решил международный арбитраж.
Как сообщила Conoco, такое решение приняла Международная торговая палата, оно является окончательным и обязательным для сторон.
Еще в 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) при Всемирном банке признал, что месторождения ConocoPhillips в Венесуэле были незаконно конфискованы правительством страны в 2007 году, обязав Венесуэлу выплатить 1,6 миллиарда долларов.
В 2016 году ConocoPhillips подала в суд в штате Делавэр на PDVSA, обвиняя ее в мошенничестве с участием своего подразделения в США Citgo, целью которого была невыплата компенсации по делу о национализации в Венесуэле.
В 2007 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании войти в СП как миноритарные партнеры.
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