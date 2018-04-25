Руководитель ФАС считает разумной продажу до 49% гражданского блока ОАК

«49%-то точно можно продавать какому-нибудь портфельному инвестору: интересному российскому, может быть, даже иностранному. Но не в оборонной части — можно разделить ОАК на оборонный блок и гражданский блок…», — пояснил он.

По его словам, ОАК является монопольной структурой, поэтому «контроль нельзя отдавать». Артемьев отметил, что покупкой доли в ОАК могут заинтересоваться, например, китайские или индийские компании.

«Мы все-таки лидируем по сравнению с ними, а они имеют очень большие ресурсы, и хотели бы догнать и могли бы вложиться очень сильно в это — миллиардами долларов», — сказал он. По его словам, сделка по продаже доли в ОАК разумна.