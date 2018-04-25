Руководитель ФАС считает разумной продажу до 49% гражданского блока ОАК 

Руководитель Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Игорь Артемьев считает возможную продажу до 49% гражданского блока «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) разумной, передает «Интерфакс».
«49%-то точно можно продавать какому-нибудь портфельному инвестору: интересному российскому, может быть, даже иностранному. Но не в оборонной части — можно разделить ОАК на оборонный блок и гражданский блок…», — пояснил он.
По его словам, ОАК является монопольной структурой, поэтому «контроль нельзя отдавать». Артемьев отметил, что покупкой доли в ОАК могут заинтересоваться, например, китайские или индийские компании.
«Мы все-таки лидируем по сравнению с ними, а они имеют очень большие ресурсы, и хотели бы догнать и могли бы вложиться очень сильно в это — миллиардами долларов», — сказал он. По его словам, сделка по продаже доли в ОАК разумна.
ОАК создали в 2006 г. путем объединения конструкторских бюро и российских авиастроительных предприятий. В составе холдинга входят ПАО «Компания „Сухой“, АО „Гражданские самолеты Сухого“, ПАО „Корпорация „Иркут“, АО „ОАК — Транспортные самолеты“, ОАО „Ил“, ПАО „Туполев“, АО „Авиастар-СП“. Сейчас более 90% ОАК принадлежат России, пакетом в размере 5% владеет ВЭБ, остальные акции находятся в свободном обращении.