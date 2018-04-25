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Чистая прибыль Deutsche Boerse за I квартал снизилась на 11,6% — до 256,4 млн евро
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Чистая прибыль Deutsche Boerse за I квартал снизилась на 11,6% — до 256,4 млн евро 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых биржевых операторов Deutsche Boerse по итогам первого квартала 2018 года уменьшилась в годовом выражении на 11,6% и составила 256,4 миллиона евро, говорится в финансовом отчете компании.
Консолидированная чистая прибыль составила 249 миллионов евро, что на 12,4% меньше показателя за аналогичный период годом ранее. Базовая прибыль на акцию составила 1,34 евро против 1,5 евро в январе-марте прошлого года. Общая выручка выросла на 11% — до 779,1 миллиона евро. Чистая выручка составила 691,6 миллиона евро, что также на 11% больше показателя января-марта 2017 года.
"В первом квартале 2018 года наш структурный рост и улучшение внешней среды привели к значительному увеличению выручки. Кроме того, мы еще раз продемонстрировали отличную масштабируемость нашей бизнес-модели", — приводятся в релизе слова финансового директора Deutsche Borse Грегора Поттмайера (Gregor Pottmeyer).
Deutsche Boerse AG — одна из крупнейших биржевых организаций в мире. Головной офис группы расположен во Франкфурте, имеются представительства в Люксембурге, Праге, Лондоне, Цюрихе, Москве, Нью-Йорке, Чикаго, Гонконге, Сингапуре, Пекине и Токио.
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