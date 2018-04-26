Чистая прибыль Deutsche Bank упала в 5 раз

Чистая прибыль Deutsche Bank в I квартале упала в 5 раз

Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank по итогам первого квартала 2018 года упала в пять раз в годовом выражении, до 120 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка. Разводненная чистая прибыль на акцию составила 0,06 евро против 0,34 евро по итогам первого квартала прошлого года. Выручка сократилась на 5% — до 6,976 миллиарда евро. По словам нового главного исполнительного директора банка Кристиана Зевинга (Christian Sewing), банку необходимо скорректировать стратегию развития, сокращая расходы по торговым и кредитным операциям, которые не приносят достаточной прибыли, особенно от деятельности в США "Мы не должны терять время, поскольку текущий уровень доходов акционеров неприемлем", — добавляет Зевинг. Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии , основанный в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.