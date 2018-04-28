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Сбербанк упростил снятие денег
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Сбербанк упростил снятие денег 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сбербанк в ближайшее время предоставит своим клиентам возможность снимать деньги и пополнять счет через банкомат с помощью телефонов, смарт-часов и планшетов. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Банк рядом" Сергей Мальцев.
"В ближайшее время в банкоматах Сбербанка появится возможность получать все привычные услуги, например, снимать и вносить наличные, переводить денежные средства со счета на счет с использованием телефонов, планшетов и смарт-часов", — сказал Мальцев.
Кроме того, по словам банкира, Сбербанк удачно провел пилотный проект по идентификации банкоматом клиента по лицу.
"По итогам "пилота" мы начали промышленную разработку. После ее завершения идентификация и обслуживание клиентов по параметрам лица будет осуществляться действующими устройствами Сбербанка", — добавил Мальцев.
В июле прошлого года Сбербанк установил первый банкомат с технологией распознавания лиц в московском офисе банка. Тогда же банк начал тестировать возможность видеоконсультирования клиентов на устройствах самообслуживания.
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