Сбербанк упростил снятие денег

Сбербанк в ближайшее время предоставит своим клиентам возможность снимать деньги и пополнять счет через банкомат с помощью телефонов, смарт-часов и планшетов. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Банк рядом" Сергей Мальцев

"В ближайшее время в банкоматах Сбербанка появится возможность получать все привычные услуги, например, снимать и вносить наличные, переводить денежные средства со счета на счет с использованием телефонов, планшетов и смарт-часов", — сказал Мальцев.

Кроме того, по словам банкира, Сбербанк удачно провел пилотный проект по идентификации банкоматом клиента по лицу.

"По итогам "пилота" мы начали промышленную разработку. После ее завершения идентификация и обслуживание клиентов по параметрам лица будет осуществляться действующими устройствами Сбербанка", — добавил Мальцев.

В июле прошлого года Сбербанк установил первый банкомат с технологией распознавания лиц в московском офисе банка. Тогда же банк начал тестировать возможность видеоконсультирования клиентов на устройствах самообслуживания.