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Клиенты Сбербанка смогут снимать деньги в банкоматах с помощью планшетов и «умных» часов
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Клиенты Сбербанка смогут снимать деньги в банкоматах с помощью планшетов и «умных» часов 

ТАСС 46 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сбербанк в ближайшее время предоставит своим клиентам возможность снимать деньги и пополнять счет через банкомат с помощью телефонов, смарт-часов и планшетов. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Банк рядом» Сергей Мальцев.
"В ближайшее время в банкоматах Сбербанка появится возможность получать все привычные услуги, например, снимать и вносить наличные, переводить денежные средства со счета на счет с использованием телефонов, планшетов и смарт-часов", — сказал Мальцев.
Кроме того, по словам банкира, Сбербанк удачно провел пилотный проект по идентификации банкоматом клиента по лицу. «По итогам „пилота“ мы начали промышленную разработку. После ее завершения идентификация и обслуживание клиентов по параметрам лица будет осуществляться действующими устройствами Сбербанка», — добавил Мальцев.
В июле прошлого года Сбербанк установил первый банкомат с технологией распознавания лиц в московском офисе банка. Тогда же банк начал тестировать возможность видеоконсультирования клиентов на устройствах самообслуживания.
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