ОБЗОР: Рынок акций РФ просел вслед за зарубежными площадками

Индекс Мосбиржи закрылся нейтрально, снизившись на 0,01% — до 2253,5 пункта, индекс РТС снизился на 1,4%, до 1137,62 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 21.19 мск рос на 74 копейки — до 62,36 рубля, курс евро — на 56 копеек — до 75,94 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent снижался на 0,08% — до 73,8 доллара за баррель, следует из данных торгов.

Отечественные рынки, открывшиеся заметно ниже уровней закрытия вторника, попытались сразу перейти к росту, но получился лишь высоковолатильный «боковик» — сил на полноценный рост в условиях стольких факторов неопределенности не хватило, отмечает Алексей Коренев из «Финама». Закрылись рынки в итоге выше уровней открытия, но хуже, чем во вторник замечает аналитик.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) X5 Retail подешевели на 5,59% — до 1800 рублей на новостях о смене гендиректора «Пятерочки» (входит в X5 Retail Group).

Гендиректор «Пятерочки» (входит в X5 Retail Group) Ольга Наумова покидает свой пост, исполнять обязанности руководителя торговой сети будет главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман . При этом X5 Retail планирует назначить нового руководителя «Пятерочки» из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети.

ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ

Акции «Роснефти» подскочили к закрытию торгов вторника на 5,04% — до 370 рублей на рекомендации совета директоров компании выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 6,65 рубля на акцию; общий объем выплат за год с учетом промежуточных дивидендов составит 10,48 рубля на акцию, или 50% чистой прибыли по МСФО.

По итогам первого полугодия 2017 года компания выплачивала 3,83 рубля на акцию, что составило в общей сложности около 40,6 миллиарда рублей, или примерно 50% прибыли «Роснефти» по МСФО за полугодие. Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2017 году выросла на 27,6% по сравнению с 2016 годом, до 222 миллиардов рублей.

Дивиденды «Роснефти» по итогам 2016 года составили 5,98 рубля на акцию, что почти в два раза ниже показателя за 2015 год и соответствует 35% чистой прибыли компании по МСФО. Общая сумма дивидендов за 2016 год составила 63,377 миллиарда рублей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Акции «Магнита» после трех сессий снижения перешли к восстановлению. Бумаги до сих пор остаются в сложной позиции в среднесрочном периоде: очень сильны границы широкого «боковика», но рынок не оставляет попыток не только пробиться к 5000 рублям, но и закрепиться выше. Нельзя исключать, что в случае положительного развития событий акции «Магнита» успешно пробьют зону промежуточных сопротивления у 4950 рублей и двинутся к 5050 рублей", — комментирует Анна Бодрова из «Альпари».

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи, как и ожидалось, закрепляется в коридоре 2220-2260 пунктов с ближайшей поддержкой около 2200 пунктов. Индекс РТС в очередной раз демонстрирует более яркую динамику, чем рублевый индикатор, возвращается в низкий диапазон 1115-1140 пунктов", — говорит Бодрова из «Альпари».