Вложения в инвестиционные страховые продукты растут

Интерес банков к продвижению страховых продуктов регулятор объясняет высокими комиссиями. В 2017 году на продаже продуктов по страхованию жизни банки заработали 50,5 миллиарда рублей, страховых продуктов в целом — 96,9 миллиарда рублей.

— По нашему прогнозу, страхование жизни останется самым быстрорастущим сегментом страхового рынка в 2018 году, — отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. — Ожидаемые темпы роста — около 30 процентов. В основном рост обеспечен спросом на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), хотя мы надеемся также и на увеличение интереса к традиционным продуктам накопительного страхования жизни. Главным фактором, определяющим спрос, на наш взгляд, является постепенное увеличение инвестиционного горизонта населения — люди готовы вкладывать часть своих сбережений на несколько лет. Если раньше эту нишу занимали инвестиции в покупку недвижимости, то сейчас фокус смещается в сторону финансовых инвестиций.

Страховщики подтверждают, что инвестиционное страхование жизни продается лучше всего. «В 2017 году общий объем страховых сборов компании увеличился по сравнению с 2016 годом на 60 процентов — до 21 миллиарда рублей. Сборы по инвестиционному страхованию составили 18,2 миллиарда рублей, по накопительному (НСЖ) — 2,7 миллиарда рублей», — рассказал генеральный директор "ВТБ Страхование жизни" Максим Пушкарев . Он добавил, что четверть клиентов, которые обращаются за продуктами страхования жизни, при этом не являются клиентами банка ВТБ . И доля таких клиентов увеличивается.

Объем начисленной премии «Сбербанк страхование жизни» по итогам 2017 года составил 102 миллиарда рублей. Из них более половины — это премии по инвестиционному страхованию жизни — 63,5 миллиарда рублей. Прирост по сравнению с 2016 годом по этому виду страхования составил 53 процента, рассказала руководитель управления индивидуальных страховых продуктов СК «Сбербанк страхование жизни» Наталья Белова . По накопительному страхованию жизни доля премий составила около 15 процентов, прирост более чем двукратный.

По словам Натальи Беловой, «Сбербанк страхования жизни» реализует продукты через сеть Сбербанка : «Мы занимаемся исключительно банкострахованием, то есть агентской сети у нас нет».

По прогнозу АКРА, страхование жизни останется самым быстрорастущим сегментом рынка в 2018 году

Что касается всего рынка, по ее словам, более 95 процентов продаж инвестиционного страхования жизни, и в будущем доля этого канала будет увеличиваться. Но это не означает, что в банке клиенты приобретают НСЖ и ИСЖ «не специально», добавила эксперт. «Традиционно банк в России — это та привычная для каждого россиянина организация, куда он приходит за решением любых своих финансовых вопросов. И именно в процессе взаимодействия с клиентским менеджером банка человек более восприимчив к информации, касающейся личных финансов. К тому же банки сегодня все больше начинают использовать подход персонального финансового планирования, смещая акцент с предложения отдельного продукта на составление целостного портфеля», — отметила Наталья Белова. Еще одним преимуществом банков она назвала широкую представленность в разных уголках страны, в то время как у подавляющего большинства страховщиков жизни таких дистрибуционных сетей нет.

Все больше страховок в разных сегментах продается онлайн. Однако страхование жизни — сложный продукт, который часто требует дополнительных консультаций. И переводить его продажи в онлайн страховщики не спешат. «Продукты страхования жизни сравнительно новые для нашего потребителя и имеют свою специфику, разобраться в которой может помочь специалист, — отметил Максим Пушкарев. — Поэтому личный контакт с клиентом очень важен, и полностью уходить в онлайн-продажи пока преждевременно. При этом мы активно развиваем удаленные клиентские каналы для оплаты страховых полисов — сегодня делать взносы в программы страхования жизни можно онлайн на сайте нашей компании».

При падающих ставках по депозитам население будет обращать больше внимания на альтернативные финансовые инструменты, в том числе страхование жизни, полагают эксперты. Накопительное страхование -продукт более массовый и доступный, а инвестиционное -премиальный и дорогой. «Наша компания предлагает продукты для всех сегментов — как для состоятельных, так и для массового клиента. К примеру, минимальная сумма договора НСЖ составляет 25 тысяч рублей», — рассказал Максим Пушкарев. Наталья Белова добавила, что НСЖ очень актуально для граждан среднего класса, которым близка идея финансовой защиты, дисциплины и поэтапных регулярных накоплений на крупную цель. Продукты инвестиционного страхования жизни в Сбербанке предлагаются только в премиальных каналах. Минимальный взнос по ИСЖ «Сбербанк страхование жизни» 100 тысяч рублей. Однако средний чек по продукту составляет 400-500 тысяч рублей, рассказала Белова.

По программам страхования жизни сроком от 5 лет полагается налоговый вычет в размере 13 процентов

— ИСЖ привлекательно, потому что дает потенциально высокую доходность, но при этом нет риска потерять вложенные средства, — отметила эксперт. — Более того, по программам страхования жизни сроком от 5 лет полагается налоговый вычет в размере 13 процентов от базы в 120 тысяч рублей, и для массового сегмента это важный фактор. В «Сбербанк страхование жизни» в массовом сегменте есть коробочные предложения по НСЖ, и в ближайшее время появятся и продукты ИСЖ с простыми и понятными среднестатистическому россиянину инвестиционными идеями.

Однако именно доходность может затормозить развитие страхования жизни. «Главный риск, реализация которого может подорвать развитие сегмента, это возможное разочарование людей результатами по полисам инвестиционного страхования, — полагает Алексей Бредихин. — Достаточно высокие комиссии оказывают давление на доходность полисов, и она может оказаться ниже ожиданий. Кроме того, люди не всегда могут корректно осознать риски, связанные с инвестиционным страхованием». По его словам, дополнительное регулирование продуктов инвестиционного страхования жизни может быть целесообразным. Одним из направлений может быть разделение ИСЖ на две группы, одна из которых доступна всем страхователям, а другая — только квалифицированным инвесторам. «Для первой группы, на наш взгляд, следует законодательно ограничить уровень комиссии и накладных расходов, включенных в страховую премию, и установить гарантию возврата не менее 100 процентов от взноса. Кроме того, направления инвестирования в первой группе должны быть простыми и понятными всем страхователям», — заключил Бредихин.