Вложения в инвестиционные страховые продукты растут 

Интерес банков к продвижению страховых продуктов регулятор объясняет высокими комиссиями. В 2017 году на продаже продуктов по страхованию жизни банки заработали 50,5 миллиарда рублей, страховых продуктов в целом — 96,9 миллиарда рублей.
— По нашему прогнозу, страхование жизни останется самым быстрорастущим сегментом страхового рынка в 2018 году, — отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. — Ожидаемые темпы роста — около 30 процентов. В основном рост обеспечен спросом на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), хотя мы надеемся также и на увеличение интереса к традиционным продуктам накопительного страхования жизни. Главным фактором, определяющим спрос, на наш взгляд, является постепенное увеличение инвестиционного горизонта населения — люди готовы вкладывать часть своих сбережений на несколько лет. Если раньше эту нишу занимали инвестиции в покупку недвижимости, то сейчас фокус смещается в сторону финансовых инвестиций.
Страховщики подтверждают, что инвестиционное страхование жизни продается лучше всего. «В 2017 году общий объем страховых сборов компании увеличился по сравнению с 2016 годом на 60 процентов — до 21 миллиарда рублей. Сборы по инвестиционному страхованию составили 18,2 миллиарда рублей, по накопительному (НСЖ) — 2,7 миллиарда рублей», — рассказал генеральный директор "ВТБ Страхование жизни" Максим Пушкарев. Он добавил, что четверть клиентов, которые обращаются за продуктами страхования жизни, при этом не являются клиентами банка ВТБ. И доля таких клиентов увеличивается.
Объем начисленной премии «Сбербанк страхование жизни» по итогам 2017 года составил 102 миллиарда рублей. Из них более половины — это премии по инвестиционному страхованию жизни — 63,5 миллиарда рублей. Прирост по сравнению с 2016 годом по этому виду страхования составил 53 процента, рассказала руководитель управления индивидуальных страховых продуктов СК «Сбербанк страхование жизни» Наталья Белова. По накопительному страхованию жизни доля премий составила около 15 процентов, прирост более чем двукратный.
По словам Натальи Беловой, «Сбербанк страхования жизни» реализует продукты через сеть Сбербанка: «Мы занимаемся исключительно банкострахованием, то есть агентской сети у нас нет».
По прогнозу АКРА, страхование жизни останется самым быстрорастущим сегментом рынка в 2018 году
Что касается всего рынка, по ее словам, более 95 процентов продаж инвестиционного страхования жизни, и в будущем доля этого канала будет увеличиваться. Но это не означает, что в банке клиенты приобретают НСЖ и ИСЖ «не специально», добавила эксперт. «Традиционно банк в России — это та привычная для каждого россиянина организация, куда он приходит за решением любых своих финансовых вопросов. И именно в процессе взаимодействия с клиентским менеджером банка человек более восприимчив к информации, касающейся личных финансов. К тому же банки сегодня все больше начинают использовать подход персонального финансового планирования, смещая акцент с предложения отдельного продукта на составление целостного портфеля», — отметила Наталья Белова. Еще одним преимуществом банков она назвала широкую представленность в разных уголках страны, в то время как у подавляющего большинства страховщиков жизни таких дистрибуционных сетей нет.
Все больше страховок в разных сегментах продается онлайн. Однако страхование жизни — сложный продукт, который часто требует дополнительных консультаций. И переводить его продажи в онлайн страховщики не спешат. «Продукты страхования жизни сравнительно новые для нашего потребителя и имеют свою специфику, разобраться в которой может помочь специалист, — отметил Максим Пушкарев. — Поэтому личный контакт с клиентом очень важен, и полностью уходить в онлайн-продажи пока преждевременно. При этом мы активно развиваем удаленные клиентские каналы для оплаты страховых полисов — сегодня делать взносы в программы страхования жизни можно онлайн на сайте нашей компании».
При падающих ставках по депозитам население будет обращать больше внимания на альтернативные финансовые инструменты, в том числе страхование жизни, полагают эксперты. Накопительное страхование -продукт более массовый и доступный, а инвестиционное -премиальный и дорогой. «Наша компания предлагает продукты для всех сегментов — как для состоятельных, так и для массового клиента. К примеру, минимальная сумма договора НСЖ составляет 25 тысяч рублей», — рассказал Максим Пушкарев. Наталья Белова добавила, что НСЖ очень актуально для граждан среднего класса, которым близка идея финансовой защиты, дисциплины и поэтапных регулярных накоплений на крупную цель. Продукты инвестиционного страхования жизни в Сбербанке предлагаются только в премиальных каналах. Минимальный взнос по ИСЖ «Сбербанк страхование жизни» 100 тысяч рублей. Однако средний чек по продукту составляет 400-500 тысяч рублей, рассказала Белова.
По программам страхования жизни сроком от 5 лет полагается налоговый вычет в размере 13 процентов
— ИСЖ привлекательно, потому что дает потенциально высокую доходность, но при этом нет риска потерять вложенные средства, — отметила эксперт. — Более того, по программам страхования жизни сроком от 5 лет полагается налоговый вычет в размере 13 процентов от базы в 120 тысяч рублей, и для массового сегмента это важный фактор. В «Сбербанк страхование жизни» в массовом сегменте есть коробочные предложения по НСЖ, и в ближайшее время появятся и продукты ИСЖ с простыми и понятными среднестатистическому россиянину инвестиционными идеями.
Однако именно доходность может затормозить развитие страхования жизни. «Главный риск, реализация которого может подорвать развитие сегмента, это возможное разочарование людей результатами по полисам инвестиционного страхования, — полагает Алексей Бредихин. — Достаточно высокие комиссии оказывают давление на доходность полисов, и она может оказаться ниже ожиданий. Кроме того, люди не всегда могут корректно осознать риски, связанные с инвестиционным страхованием». По его словам, дополнительное регулирование продуктов инвестиционного страхования жизни может быть целесообразным. Одним из направлений может быть разделение ИСЖ на две группы, одна из которых доступна всем страхователям, а другая — только квалифицированным инвесторам. «Для первой группы, на наш взгляд, следует законодательно ограничить уровень комиссии и накладных расходов, включенных в страховую премию, и установить гарантию возврата не менее 100 процентов от взноса. Кроме того, направления инвестирования в первой группе должны быть простыми и понятными всем страхователям», — заключил Бредихин.