Драйвером страхового рынка остаются инвестиции в страхование жизни

Таким образом, рынок non-life страхования сократился на 1,8%, потеряв более 17 млрд рублей премии. По итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом темпы прироста страхового рынка (non-life + life) составили 8,3%, совокупный его объем достиг 1279 млрд рублей. Наибольшее падение взносов в 2017 году наблюдалось по ОСАГО (-5,2%, или -12,3 млрд рублей в абсолютном выражении), по страхованию автокаско (-4,8%, или -8,2 млрд рублей) из-за снижения стоимости полисов с франшизой и усеченными программами, по страхованию прочего имущества юридических лиц (-10,7%, или -11,5 млрд рублей), что стало следствием коррекции после бурного роста в 2016 году. Таким образом, сокращение премий наблюдалось в 3 из 5 крупнейших сегментов страхового рынка. Кроме того, отмечается значительное сокращение премий по сельскохозяйственному страхованию (-60,1%, или 5,9 млрд рублей) в результате снижения объемов господдержки в 2017 году. Наиболее позитивную динамику среди non-life сегментов показали страхование от несчастных случаев и болезней (+12,3%, или +13,3 млрд рублей в абсолютном выражении), страхование прочего имущества граждан (+11,6%, или +6,0 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (+25%, или +5,3 млрд рублей) в результате оживления на рынке потребительского кредитования и туристического потока, а также продвижения банками коробочных продуктов.

Ставка на жизнь

Единственным драйвером всего страхового рынка остается страхование жизни, а именно его отдельный сегмент — инвестиционное страхование жизни. По итогам 2017 года объем страхования жизни достиг 332 млрд рублей, темпы прироста взносов — 54%. По оценкам RAEX (Эксперт РА), премии по инвестиционному страхованию жизни составили порядка 230 млрд рублей, сегмент рос значительно более высокими темпами — 75-80%. Это привело к перестановкам среди лидеров страхового рынка. Так, по итогам 2017 года, компания по страхованию жизни заняла 2-ю строчку, поднявшись с 5-го места в 2016 году. В топ-10 теперь вошли 3 страховщиков жизни против 2 игроков годом ранее. И хотя число компаний по страхованию жизни в двадцатке крупнейших страховых компаний по взносам за 2017 год выросло незначительно (8 вместо 7 за 2016 год), в список топ-20 рынка вошли только страховщики жизни, активно продвигавшие инвестиционное страхование жизни в закончившемся году. Перестановок в топ-5 по взносам по страхованию жизни в 2017 году по сравнению с 2016-м не произошло в связи с тем, что все лидеры сегмента демонстрируют стабильно высокие темпы прироста премий.

Прогноз

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни (non-life + life) вырастет на 10-11%. Его объем преодолеет отметку 1,4 трлн рублей. Сегмент страхования жизни покажет наибольшие темпы прироста взносов — около 30%, достигнув объема 430 млрд рублей. Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут поддерживаться интенсивными продажами инвестиционного страхования жизни кредитными организациями. Снижение ставок по депозитам будет дополнительно способствовать распространению ИСЖ. В то же время не исключены изменения в регулировании этого сегмента, что может существенно изменить его динамику. Накопительное страхование жизни и кредитное страхование жизни будут расти сравнительно более низкими темпами (+15% и +8-10% соответственно). Без учета рынка страхования жизни в 2018 году ввиду отсутствия иных драйверов рынок non-life страхования покажет рост не более чем на 3-4%, до уровня 980 млрд рублей. В страховании автокаско продолжится сокращение премий (-2 — -4%) в результате снижения средней стоимости полиса за счет франшиз и тарифных опций, а также отсутствия роста реальных доходов населения. Ввиду отсутствия изменения тарифов в сегменте ОСАГО будет наблюдаться стагнация. Падение ставок по кредитам и оживление туристического потока окажут поддержку страхованию от несчастных случаев и болезней (темпы прироста премий составят 7-8%). Добровольное медицинское страхование в 2018 году вырастет на 10-12% за счет развития коробочных продуктов, распространения программ страхования от критических заболеваний, а также ежегодной инфляции стоимости услуг лечебных учреждений, страхование прочего имущества граждан (+ 12-14%) — благодаря коробочным продуктам и программам страхования жилья. По страхованию прочего имущества юридических лиц ожидается восстановление рынка (+10-12%) после падения в 2017 году.