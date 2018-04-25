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Половину акционерам — «Роснефть» распределяет дивиденды
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Половину акционерам — «Роснефть» распределяет дивиденды 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
«Роснефть» может увеличить дивиденды за прошлый год до 50% от прибыли по международной отчетности. Принять такое решение рекомендовал совет директоров. Окончательное решение будет утверждено на годовом собрании акционеров, оно пройдет через два месяца в Красноярске.
Всего дивиденды «Роснефти» за прошлый год, вероятно, превысят 111 млрд рублей. На новостях об этом акции компании выросли на 3% по отношению к прошлому закрытию. Подробнее о рыночной реакции говорит начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.
Сергей Суверов начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» «Рынок очень положительно встретил новости о дивидендах „Роснефти“. Действительно, выплаты акционерам увеличились на 75% у этой компании. И это, можно сказать, что рекорд для российского фондового рынка. Но, кроме того, „Роснефть“ гораздо щедрее других госкомпаний — »Газпрома» и «Транснефти» — в части выплаты дивидендов. И очень важно, что «Роснефти» удается найти баланс между увеличением выплаты дивидендов и капитальных вложений. Компания остается недооцененной по фундаментальным показателям. И я думаю, что с учетом того, что и компания остается, наверное, одной из самых эффективных на российском рынке. Я думаю, что рост акций «Роснефти» продолжится».
Прошлой осенью «Роснефть» внесла изменение в дивидендную политику. Она теперь предусматривает вознаграждение акционерам не менее 50% прибыли по МСФО. Это оказывает прямое влияние на поступление денег в российский бюджет.
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