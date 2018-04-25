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Власти рассматривают разные формы поддержки «Русала»
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Власти рассматривают разные формы поддержки «Русала» 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти РФ рассматривают различные формы поддержки предприятий "Русала", включая схемы оборотных кредитов, но «подарков» компании делать не собираются, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Не буду комментировать (сумму поддержки — ред.). Причем там очень разные формы, там и просто оборотные средства. Это даже поддержкой назвать сложно. Они и так оборотные кредиты берут. Просто мы с учётом ограничений должны изыскать просто конкретные схемы. То есть, это не подарки, это все равно кредиты. Подарков никто никому делать не собирается", — сказал Дворкович.
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