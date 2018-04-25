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Total интересуется рынком АЗС Саудовской Аравии
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Total интересуется рынком АЗС Саудовской Аравии 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Французская нефтегазовая компания Total интересуется рынком автозаправочных станций в Саудовской Аравии, для этого компания подписала меморандум о взаимопонимании с государственным энергетическим гигантом королевства Saudi Aramco, передает Reuters. Меморандум о взаимопонимании был подписан 10 апреля во время визита наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана в Париж, сказал представитель компании. На встрече были также подписаны предварительные соглашения с французскими компаниями, включая Total стоимостью около $12 млрдTotal и Aramco рассматривают совместное приобретение операторов АЗС в Саудовской Аравии, сообщили Reuters два источника, знакомые с этим вопросом. Один из источников сообщил, что обсуждалась сделка стоимостью от 2 до 3 миллиардов риялов (573,4 млн фунтов). На этой неделе Национальная нефтяная компания Абу-Даби получила лицензию на эксплуатацию автозаправочных станций в Саудовской Аравии, говорится в сообщении топливного подразделения компании.
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