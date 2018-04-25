Ещё
Сотрудникам «ВИМ-Авиа» выплатили более 76 млн рублей долгов по зарплате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудникам «ВИМ-Авиа» выплатили более 76 млн рублей долгов по зарплате 

Rambler News Service 47 минут назад
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» приступила к погашению задолженности по заработной плате. По имеющейся информации работникам авиакомпании были перечислены 76,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.
«ООО «Авиакомпания „ВИМ-Авиа“ приступила к погашению задолженности по заработной плате. По имеющейся информации работникам авиакомпании были перечислены 76,7 млн рублей. Ситуация с задолженностью по заработной плате остается на контроле Федеральной службы по труду и занятости», — заявили в пресс-службе.
Rambler News Service: последние новости
Вице-президент «Роснефти» Юрий Нарушевич покинул правление компании ВТБ закрыл сделку по приобретению доли аэропорта Геленджик «Газпром»: объем транзита через Украину после 2019 года будет зависеть от условий контракта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия доказала очередную ложь США190
«Бархатная революция»: начался распад коалиции334
МИД обратился к россиянам44
Афганцы перекрыли центр Киева193
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью170
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение