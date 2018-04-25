Сотрудникам «ВИМ-Авиа» выплатили более 76 млн рублей долгов по зарплате 

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» приступила к погашению задолженности по заработной плате. По имеющейся информации работникам авиакомпании были перечислены 76,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.
«ООО «Авиакомпания „ВИМ-Авиа“ приступила к погашению задолженности по заработной плате. По имеющейся информации работникам авиакомпании были перечислены 76,7 млн рублей. Ситуация с задолженностью по заработной плате остается на контроле Федеральной службы по труду и занятости», — заявили в пресс-службе.