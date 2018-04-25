«ВСМПО-Ависма» увеличила долю в «Русгидро» с 3% до 6%

«Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания — 13 068 024 458 штук, 3,066%. Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания — 25 391 737 466 штук, 5,9565%», — говорится в сообщении.

Сделка была совершена 16 апреля 2018 года.

Исходя из котировок акций «Русгидро» на дату сделки, «ВСМПО-Ависма» могла заплатить за пакет энергетической компании 9,149 млрд рублей.