«ВСМПО-Ависма» увеличила долю в «Русгидро» с 3% до 6% 

Корпорация «ВСМПО-Ависма» увеличила через свою дочернюю компанию «Авитранс» долю в энергетической компании «Русгидро» с 3,066% до 5,9565%, говорится в сообщении «ВСМПО-Ависма».
«Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания — 13 068 024 458 штук, 3,066%. Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания — 25 391 737 466 штук, 5,9565%», — говорится в сообщении.
Сделка была совершена 16 апреля 2018 года.
Исходя из котировок акций «Русгидро» на дату сделки, «ВСМПО-Ависма» могла заплатить за пакет энергетической компании 9,149 млрд рублей.
«ВСМПО-Ависма» — производитель титана, слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованных крупногабаритных изделий из алюминия, полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Предприятие входит в «Ростех».