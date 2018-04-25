Ещё
«ВСМПО-Ависма» увеличила долю в «Русгидро» с 3% до 6%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ВСМПО-Ависма» увеличила долю в «Русгидро» с 3% до 6% 

Rambler News Service 51 минуту назад
Корпорация «ВСМПО-Ависма» увеличила через свою дочернюю компанию «Авитранс» долю в энергетической компании «Русгидро» с 3,066% до 5,9565%, говорится в сообщении «ВСМПО-Ависма».
«Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания — 13 068 024 458 штук, 3,066%. Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания — 25 391 737 466 штук, 5,9565%», — говорится в сообщении.
Сделка была совершена 16 апреля 2018 года.
Исходя из котировок акций «Русгидро» на дату сделки, «ВСМПО-Ависма» могла заплатить за пакет энергетической компании 9,149 млрд рублей.
«ВСМПО-Ависма» — производитель титана, слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованных крупногабаритных изделий из алюминия, полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Предприятие входит в «Ростех».
Rambler News Service: последние новости
ВТБ закрыл сделку по приобретению доли аэропорта Геленджик «Газпром»: объем транзита через Украину после 2019 года будет зависеть от условий контракта «Новатэк» получил лицензию на Центрально-Надояхский участок в ЯНАО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции328
Россия доказала очередную ложь США157
МИД обратился к россиянам42
Афганцы перекрыли центр Киева186
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью169
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение