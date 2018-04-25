Работникам «ВИМ-Авиа» выплатили более 76 млн руб долгов по зарплате

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» приступила к погашению задолженности по заработной плате, работникам были перечислены 76,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда

"ООО «Авиакомпания „ВИМ-Авиа“ приступила к погашению задолженности по заработной плате. По имеющейся информации, работникам авиакомпании были перечислены 76,7 миллиона рублей», — заявили в Роструде.

Ситуация с долгами по зарплате остается на контроле ведомства.