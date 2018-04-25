Работникам «ВИМ-Авиа» выплатили более 76 млн руб долгов по зарплате 

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» приступила к погашению задолженности по заработной плате, работникам были перечислены 76,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
"ООО «Авиакомпания „ВИМ-Авиа“ приступила к погашению задолженности по заработной плате. По имеющейся информации, работникам авиакомпании были перечислены 76,7 миллиона рублей», — заявили в Роструде.
Ситуация с долгами по зарплате остается на контроле ведомства.
"ВИМ-Авиа" в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, — около 10 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева и бывшего финдиректора Алевтину Калашникову, которые ранее покинули РФ и были объявлены в международный розыск. Арбитражный суд Татарстана 13 февраля по заявлению связанной с "Татнефтью" компании РНГО ввел в отношении «ВИМ-Авиа» начальную процедуру банкротства — наблюдение.