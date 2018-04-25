Работникам «ВИМ-Авиа» выплатили 77 млн рублей

Компания "ВИМ-Авиа" начала гасить задолженность по зарплате своим работникам. В настояний момент им перечислено 76,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.
Ранее министр труда и соцзащиты России Максим Топилин сообщил, что всего работодатели должны своим сотрудникам 2,86 миллиарда рублей. И это на 2,3 процента больше, чем месяц назад. В настоящее время Минтруд готовит законопроект, который даст Роструду дополнительные полномочия по взысканию долгов. Предполагается, что предписанию государственного инспектора труда будет придан статус исполнительного документа. Если документ одобрят, деньги со счетов работодателя-должника будут списываться принудительно судебными приставами.