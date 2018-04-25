Работникам «ВИМ-Авиа» выплатили 77 млн рублей

Работникам «ВИМ-Авиа» выплатили почти 77 миллионов рублей

Компания "ВИМ-Авиа" начала гасить задолженность по зарплате своим работникам. В настояний момент им перечислено 76,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.