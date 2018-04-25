На Сахалине появится завод по производству агара

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Проект по производству пищевого и микробиологического агара (желеобразный компонент водоросли) реализуют на Сахалине в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минвостокразвития.

"Резидент Свободного порта Владивосток — компания «ДВ Альянс» — планирует запустить в городе Корсакове Сахалинской области производство пищевого и микробиологического агара. Проект был одобрен для включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», — говорится в сообщении.

Сообщается, что объем инвестиций в проект составит около 800 млн рублей, из них уже вложили 230 млн рублей. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по переоборудованию и ремонту завода, находящегося на консервации с 2009 года, а также по строительству цеха по первичной переработки на Курилах. Сроки реализации проекта не уточняют.

Планируется, что после модернизации и запуска мощность завода составит около 120 тонн микробиологического агара в год. «Мы готовы заменить на сто процентов все потребности России в таком виде агара. Также 10%нашего производства пойдет на выпуск пищевого агара», — отмечает директор компании Андрей Хикматуллин.

Для включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» одобрили 22 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 147 млрд рублей. Такое решение приняли по итогам заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.