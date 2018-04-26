«Газпром» опубликовал отчетность за четвертый квартал 2017 года

"Газпром" расширил инвестиционный план, привлек у партнеров по проекту «Северный поток — 2» 0,4 миллиарда евро, а также показал более высокий уровень EBIDTA и прибыли по итогам IV квартала, чем ожидал рынок. Это следует из отчетности компании по международным стандартам (МСФО), опубликованной 26 апреля.

Чистая прибыль «Газпрома» в последнем квартале прошлого года составила 132,468 миллиарда рублей, снизившись на 45 процентов, что оказалось лучше прогноза (130,3 миллиарда, оценка «АТОНа»). EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) увеличилась на 11 процентов — до 339,567 миллиарда рублей, выручка выросла на шесть процентов — до 1,904 триллиона рублей.