Гендиректор Банки.ру: в марте число заявок на финансовые продукты достигло рекорда

В марте пользователи Банки.ру оставили более 114 тыс. заявок на финансовые продукты. Это рекорд для маркетплейса, рассказала генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова на международной конференции «Финтех-2018».

«Для сравнения, год назад заявок было ровно в два раза меньше — 57 тысяч. Такой рост, прежде всего, обусловлен повышенным спросом на кредитные продукты — на них приходится порядка 80% всех заявок, а также новыми технологиями, которые использует Банки.ру», — пояснила Динара Юнусова.

В настоящее время посетители Банки.ру могут получать готовые решения прямо на сайте, уточнила она. «Это наш сервис „Мастер подбора кредитов“, с помощью которого можно заполнить единую заявку на кредит, узнать свой кредитный рейтинг бесплатно и получить подходящие предложения от банков, также в ближайшее время будет запущен мастер по подбору депозитов. На днях мы запустили проект еОСАГО, который позволяет оформить полис прямо на сайте», — поделилась гендиректор Банки.ру последними успехами компании.

На рынке появляется все больше компаний, которые хотят размещать свои продукты на «полках» маркетплейса. К подобным организациям относится и инвестиционная компания «Регион».

«Мы хотим сделать продукт, который будет на «полке» маркетплейса. Хотим, чтобы клиенты банков, не разрываясь, могли через маркетплейс приобретать наш продукт, открывать брокерский счет, приобретать ценные бумаги, иметь возможность эффективно вводить и выводить деньги», — рассказал он в ходе выступления на сессии, посвященной интеграции финтеха в традиционный банкинг.

По мнению генерального директора Ассоциации Финтех Сергея Солонина, превращение банков, особенно средних, в платформы для большого количества финтехпродуктов — это вопрос времени.

«Для малых и средних банков — это хороший путь, так как конкурировать с крупными банками им становится все сложнее и скоро станет совсем невозможно», — подчеркнул он.

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