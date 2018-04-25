Компанию «Рольф» ждёт смена власти.

Свою деятельность он начал уже в 1991 году, в этом же году была основана компания под названием «Рольф», в начале пути он занимал должность президента компании, но уже в 2004 году им было принято решение оставить этот почётный пост и углубиться в развитие компании.

Совсем недавно он поделился новостью, что планирует вернуться в совет директоров в качестве председателя совета. На данный момент данный пост занимает Татьяна Луковецкая . Из проверенных источников сообщается, что уже в мае этого года она покинет данную должность и перейдёт в новую компанию «СБСВ-Ключавто», где будет занимать должность топ-менеджера фирмы.

В связи с чем было принято такое решение — неизвестно.

"Рольф" каждый год увеличивает свою прибыль, в портфель брендов входит 22 автомобильные марки, 1 бренд мотоциклетный.