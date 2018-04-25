Компанию «Рольф» ждёт смена власти. 

Сергей Петров — это основатель группы компаний «Рольф», его имя числется в списке Forbes.
Свою деятельность он начал уже в 1991 году, в этом же году была основана компания под названием «Рольф», в начале пути он занимал должность президента компании, но уже в 2004 году им было принято решение оставить этот почётный пост и углубиться в развитие компании.
Совсем недавно он поделился новостью, что планирует вернуться в совет директоров в качестве председателя совета. На данный момент данный пост занимает Татьяна Луковецкая. Из проверенных источников сообщается, что уже в мае этого года она покинет данную должность и перейдёт в новую компанию «СБСВ-Ключавто», где будет занимать должность топ-менеджера фирмы.
В связи с чем было принято такое решение — неизвестно.
"Рольф" каждый год увеличивает свою прибыль, в портфель брендов входит 22 автомобильные марки, 1 бренд мотоциклетный.
Компания на данный момент насчитывает около 60 автосалонов в Москве и Санкт-Петербурге.