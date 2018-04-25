Ещё
Компанию «Рольф» ждёт смена власти.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Компанию «Рольф» ждёт смена власти. 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Сергей Петров — это основатель группы компаний «Рольф», его имя числется в списке Forbes.
Свою деятельность он начал уже в 1991 году, в этом же году была основана компания под названием «Рольф», в начале пути он занимал должность президента компании, но уже в 2004 году им было принято решение оставить этот почётный пост и углубиться в развитие компании.
Совсем недавно он поделился новостью, что планирует вернуться в совет директоров в качестве председателя совета. На данный момент данный пост занимает Татьяна Луковецкая. Из проверенных источников сообщается, что уже в мае этого года она покинет данную должность и перейдёт в новую компанию «СБСВ-Ключавто», где будет занимать должность топ-менеджера фирмы.
В связи с чем было принято такое решение — неизвестно.
"Рольф" каждый год увеличивает свою прибыль, в портфель брендов входит 22 автомобильные марки, 1 бренд мотоциклетный.
Компания на данный момент насчитывает около 60 автосалонов в Москве и Санкт-Петербурге.
Car.ru: последние новости
Чешская компания Skoda, благодаря государственным программам России, осуществляет огромное количество продаж автомобилей. В сети обсуждают дизайн «Оки» в стиле Lada XRay ФАС подозревает АВТОВАЗ в манипуляции ценами на техническое обслуживание
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции333
Россия доказала очередную ложь США176
МИД обратился к россиянам42
Афганцы перекрыли центр Киева191
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью170
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение