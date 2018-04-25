Банк «Возрождение» открыл кредитную линию на 300 млн руб компании «Деке Экстружн»

Компании «Деке Экстружн» предоставили кредитную линию в банке «Возрождение» на сумму в 300 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы кредитного учреждения.

«Банк «Возрождение» открыл кредитную линию российской компании «Деке Экстружн» на сумму 300 миллионов рублей сроком на 3 года. Средства, предоставленные банком в адрес компании, привлекаются на пополнение оборотных средств «Деке Экстружн» и для финансирования экспортных поставок», — говорится в сообщении.

Совокупный лимит кредитования компании «Деке Экстружн», установленный банком «Возрождение», составляет 2,089 миллиарда рублей.