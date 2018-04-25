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Банк «Возрождение» открыл кредитную линию на 300 млн руб компании «Деке Экстружн»
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Банк «Возрождение» открыл кредитную линию на 300 млн руб компании «Деке Экстружн» 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Компании «Деке Экстружн» предоставили кредитную линию в банке «Возрождение» на сумму в 300 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы кредитного учреждения.
«Банк «Возрождение» открыл кредитную линию российской компании «Деке Экстружн» на сумму 300 миллионов рублей сроком на 3 года. Средства, предоставленные банком в адрес компании, привлекаются на пополнение оборотных средств «Деке Экстружн» и для финансирования экспортных поставок», — говорится в сообщении.
Совокупный лимит кредитования компании «Деке Экстружн», установленный банком «Возрождение», составляет 2,089 миллиарда рублей.
Компания «Деке Экстружн» является одним из лидеров российского рынка фасадных материалов и поставщиком сайдинга, черепицы, фасадных панелей и водосточных систем. Собственные представительства компании расположены во всех основных регионах России.
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