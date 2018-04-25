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Вице-президент «Роснефти» Юрий Нарушевич покинул правление компании
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Вице-президент «Роснефти» Юрий Нарушевич покинул правление компании 

Rambler News Service 1 час назад
Вице-президент по внутреннему сервису «Роснефти» Юрий Нарушевич покинул правление компании, следует из материалов «Роснефти».
Ранее совет директоров «Роснефти» [принял решение] (https://rns.online/energy/Sovet-direktorov-Rosnefti-vklyuchil-v-sostav-pravleniya-vitse-prezidenta-kompanii-Zavaleevu-2018-04-25/) включить в состав правления компании статс-секретаря — вице-президента компании Елену Завалееву.
Как пояснили RNS в «Роснефти», Нарушевич продолжает работать в компании в прежней должности вице-президента.
В настоящее время в состав правления «Роснефти» входят 11 человек: глава компании Игорь Сечин, вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин, первый вице-президент Эрик Лирон, вице-президент — руководитель службы внутреннего аудита Геннадий Букаев, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро, финансовый директор Петр Лазарев, статс-секретарь — вице-президент Елена Завалеева, вице-президент по шельфовым проектам Зелько Рунье, вице-президент — руководитель аппарата компании Юрий Курилин, вице-президент по энергетике, локализации и инновациям Андрей Шишкин и вице-президент Влада Русакова.
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