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«Сухой» продаст иранским компаниям 40 SSJ100R
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«Сухой» продаст иранским компаниям 40 пассажирских SSJ100R 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sukhoi civil aircraft
"Гражданские самолёты Сухого" в рамках авиасалона Eurasia Airshow подписали меморандумы о намерениях поставить 40 пассажирских самолётов Sukhoi Superjet-100 в новой "русифицированной" версии SSJ100R двум иранским авиакомпаниям со сроком поставок до 2022 года, заявил журналистам в среду президент ГСС Александр Рубцов.
Ранее Россия и Иран рассматривали возможность поставок 100 самолетов SSJ100, однако для осуществления данной сделки России было необходимо разрешение управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), чтобы поставить самолеты в Иран, так как в SSJ100 используются американские комплектующие.
"Пока подписали (на Eurasia Airshow-2018) два соглашения о намерениях с двумя иранскими авиакомпаниями Iran Air Tours и Aseman Airlines с каждой по 20 самолетов Sukhoi Superjet в модификации RRJ-95R (SSJ100R). Начало поставок — 2020 год, в течение двух лет мы должны поставить эти машины", — сказал Рубцов.
Президент ГСС отметил, что выйти с иранскими заказчиками на "твёрдый" контракт планируется до конца 2018 года. Рубцов напомнил, что каталожная цена одного такого самолёта составляет порядка 52 миллионов долларов.
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