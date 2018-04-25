«Сухой» продаст иранским компаниям 40 SSJ100R

«Сухой» продаст иранским компаниям 40 пассажирских SSJ100R

"Гражданские самолёты Сухого" в рамках авиасалона Eurasia Airshow подписали меморандумы о намерениях поставить 40 пассажирских самолётов Sukhoi Superjet-100 в новой "русифицированной" версии SSJ100R двум иранским авиакомпаниям со сроком поставок до 2022 года, заявил журналистам в среду президент ГСС Александр Рубцов

Ранее Россия Иран рассматривали возможность поставок 100 самолетов SSJ100, однако для осуществления данной сделки России было необходимо разрешение управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), чтобы поставить самолеты в Иран, так как в SSJ100 используются американские комплектующие.

"Пока подписали (на Eurasia Airshow-2018) два соглашения о намерениях с двумя иранскими авиакомпаниями Iran Air Tours и Aseman Airlines с каждой по 20 самолетов Sukhoi Superjet в модификации RRJ-95R (SSJ100R). Начало поставок — 2020 год, в течение двух лет мы должны поставить эти машины", — сказал Рубцов.

Президент ГСС отметил, что выйти с иранскими заказчиками на "твёрдый" контракт планируется до конца 2018 года. Рубцов напомнил, что каталожная цена одного такого самолёта составляет порядка 52 миллионов долларов.