Китай ищет инвесторов для своего IT-рынка

Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Китай ищет возможность для привлечения миллиардов долларов для продвижения своих амбиций в сфере производства микроэлектроники, чтобы снизить зависимость от импорта, передает Reuters.

EPA/MATTHIAS HIEKEL

Министерство промышленности страны сообщило, что приветствует иностранные инвестиции в производство полупроводников, которое поддерживает и государство. Такое заявление появилось на фоне высокой напряженности между КНР и США по поводу передачи технологических разработок. Китай стремится ускорить планы по развитию своего полупроводникового рынка в условиях ожесточенного торгового противостояния с Соединенными Штатами и недавнего запрета США на продажу Китаю ряда технологий китайской компании ZTE. Китайский национальный интегральный инвестиционный фонд в настоящее время формирует второй фонд для поддержки сектора, сказал представитель министерства промышленности и информационных технологий (MIIT). "Мы приветствуем участие иностранных компаний", — сказал на пресс-конференции в Пекине представитель MIIT Чэнь Инь. Фонд, который ранее привлек около $22 млрд, стал целью для политиков США, которые обеспокоены тем, что китайские фирмы, прикрывающиеся государственными деньгами, могут бросить вызов технологическим гигантам США, таким как Qualcomm Corp, для которых Китай является ключевым рынком.