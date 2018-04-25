Руководитель ФАС допустил появление «Роснефти» среди акционеров НМТП

«И, конечно же, я думаю, что акционеры там (в НМТП) появятся другие, это вопрос времени. Либо "Транснефть" расширит, потому что она там льет, либо «Роснефть», потому что ей нужен этот порт — она на экспорт поставляет огромное количество, и ей просто нужно иметь свою инфраструктуру, чтобы просто не грабили на проходе», — сообщил Артемьев журналистам после расширенного совещания ФАС в Ялте.

По мнению Артемьева, группа «Сумма» «нагло» управляла НМТП, чем дискредитировала практику частного управления стратегическими объектами.

«Эта вся история с Новороссийским портом меня очень огорчает, потому что вот эти собственники не послушались нас, они работали в долларах, подняли в разы тарифы на перевалку, грабили наших селян и трейдеров зерновых, контейнеровозов. Мы штраф гигантский им начислили, чтобы они задумались, два раза у президента обсуждалось, президент им сказал: «Что вы делаете?» Жалобы на них подали «Русснефть» , «Роснефть», не слабые партнеры, а они плевать на все хотели: «Мы все суды выиграем, мы все вопросы в судах решаем, гуляйте, мы будем делать, как мы хотим». А теперь, чем кончилось, вы знаете», — сказал Артемьев.

На этой неделе «Роснефть» назвала частью кампании по дезинформации и «провокацией пресс-службы „Транснефти“ „слухи“ о переговорах „Роснефти“ о покупке доли в НМТП, принадлежащей „Сумме“. По мнению нефтедобывающей компании, „Транснефть“ собиралась приобрести у группы „Сумма“ актив по цене, „в несколько раз превышающей его стоимость при приобретении“.

»Сумма» и «Транснефть» на паритетных началах владеют 50,1% НМТП через кипрский Novoport Holding, у Росимущества — 20%. В начале года совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти», сделку одобрила ФАС. После покупки доли «Суммы» «Транснефть» должна была контролировать 60,6% НМТП (отдельно «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» контролирует еще 10,5% компании).