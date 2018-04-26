Wintershall готова сотрудничать с «Газпромом» по проекту разработки Астраханского месторождения

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall готова к сотрудничеству с «Газпромом» по проекту разработки Астраханского месторождения, газ которого содержит сероводород. Об этом заявил в интервью корпоративному журналу «Газпром» член правления Wintershall Тило Виланд.

«Wintershall имеет 40-летний опыт разработки таких месторождений в Германии… «Газпром» нам пока не предлагал сотрудничество на Астраханском месторождении, но мы бы с удовольствием обменялись опытом», — отметил он.

«С технологической точки зрения освоение месторождений высокосернистого газа сложное», — подчеркнул Виланд.

Он добавил, что компания в 2017 году успешно завершила второе разведочное бурение в Абу-Даби на месторождении Шувайхат, которое также содержит высокосернистый газ.

Как заявил в интервью корпоративному журналу «Газпром» заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов , в 2017 году фактическая добыча газа на Астраханском месторождении составила 10,8 млрд кубометров. На 2018 год план по добыче газа сформирован в объеме 11,2 млрд кубометров.

По его словам, в настоящее время добыча сдерживается на текущем уровне в основном в связи с экологическими ограничениями и необходимостью использования дорогостоящих технологий, необходимых ввиду высокого содержания серы в ресурсах месторождения.