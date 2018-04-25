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Уренгойское месторождение. «Ачимгаз» увеличит добычу газа до 8 млрд кубометров
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Уренгойское месторождение. «Ачимгаз» увеличит добычу газа до 8 млрд кубометров 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
«Ачимгаз» — совместное предприятие Газпрома и немецкой Wintershall, которое занимается освоением первого опытного участка ачимовских залежей Уренгойского месторождения — планирует к 2020 году нарастить добычу на 21% по сравнению с 2017 годом — до 8 млрд кубометров.
Компания планирует увеличить количество скважин с 88 до 110 единиц. Добычу конденсата к 2020 году планируется увеличить до 4 млн тонн, — сообщает ИА «Neftegaz.Ru».
В прошлом году добыча газа составила 6,6 млрд кубометров, конденсата — 2,9 млн тонн.
Отметим, в 2003 году Газпром и Wintershall на паритетных началах создали СП «Ачимгаз» для освоения первого опытного участка (участок 1А) ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В 2008 году участок введен в опытно-промышленную эксплуатацию. В 2015 году в результате обмена активами с Газпромом, Wintershall получила 25,01% в проекте разработки участков 4А и 5А ачимовских залежей с запасами в 274 млрд кубометров газа и 74 млн тонн конденсата.
Ачимовские отложения залегают на больших глубинах (около 4000 м) при аномально высоком пластовом давлении (более 600 атмосфер) и отягощены тяжелыми парафинами, что существенно осложняет их разработку и освоение. Основные извлекаемые запасы углеводородов ачимовских отложений сосредоточены на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении, недропользователем которого является ООО «Газпром добыча Уренгой». Запасы ачимовских залежей только на территории деятельности «Газпром добыча Уренгой» составляют более 1 трлн. кубометров газа и более 400 млн тонн газового конденсата (по категории С1).
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