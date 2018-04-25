Уренгойское месторождение. «Ачимгаз» увеличит добычу газа до 8 млрд кубометров

«Ачимгаз» — совместное предприятие Газпрома и немецкой Wintershall, которое занимается освоением первого опытного участка ачимовских залежей Уренгойского месторождения — планирует к 2020 году нарастить добычу на 21% по сравнению с 2017 годом — до 8 млрд кубометров.

Компания планирует увеличить количество скважин с 88 до 110 единиц. Добычу конденсата к 2020 году планируется увеличить до 4 млн тонн, — сообщает ИА «Neftegaz.Ru».

В прошлом году добыча газа составила 6,6 млрд кубометров, конденсата — 2,9 млн тонн.

Отметим, в 2003 году Газпром и Wintershall на паритетных началах создали СП «Ачимгаз» для освоения первого опытного участка (участок 1А) ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В 2008 году участок введен в опытно-промышленную эксплуатацию. В 2015 году в результате обмена активами с Газпромом, Wintershall получила 25,01% в проекте разработки участков 4А и 5А ачимовских залежей с запасами в 274 млрд кубометров газа и 74 млн тонн конденсата.