Чистая прибыль СП «Газпрома» и Wintershall в 2017 году снизилась на 14,2% — до 17,5 млрд рублей

Чистая прибыль «Ачимгаза» — совместного предприятия «Газпрома» и германской Wintershall — составила в 2017 году 17,536 млрд рублей, что на 1,7% меньше по сравнению с показателем 2016 года, следует из отчета «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Выручка СП за отчетный период при этом увеличилась на 10,8% и составила 31,027 млрд рублей.

Совместное предприятие «Ачимгаза» было создано в июле 2003 года на паритетных началах для освоения первого опытного участка ачимовских залежей Уренгойского месторождения.

Ачимовские отложения залегают на больших глубинах (около 4 тыс. метров) при аномально высоком пластовом давлении и отягощены тяжелыми парафинами, что существенно осложняет их разработку и освоение. По результатам геологоразведочных работ продуктивность ачимовских отложений подтверждена на обширной территории Надым-Пур-Тазовского региона. Основные извлекаемые запасы углеводородов ачимовских отложений сосредоточены на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении.