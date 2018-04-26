Ещё
Чистая прибыль СП «Газпрома» и Wintershall в 2017 году снизилась на 14,2% — до 17,5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль СП «Газпрома» и Wintershall в 2017 году снизилась на 14,2% — до 17,5 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Чистая прибыль «Ачимгаза» — совместного предприятия «Газпрома» и германской Wintershall — составила в 2017 году 17,536 млрд рублей, что на 1,7% меньше по сравнению с показателем 2016 года, следует из отчета «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Выручка СП за отчетный период при этом увеличилась на 10,8% и составила 31,027 млрд рублей.
Совместное предприятие «Ачимгаза» было создано в июле 2003 года на паритетных началах для освоения первого опытного участка ачимовских залежей Уренгойского месторождения.
Ачимовские отложения залегают на больших глубинах (около 4 тыс. метров) при аномально высоком пластовом давлении и отягощены тяжелыми парафинами, что существенно осложняет их разработку и освоение. По результатам геологоразведочных работ продуктивность ачимовских отложений подтверждена на обширной территории Надым-Пур-Тазовского региона. Основные извлекаемые запасы углеводородов ачимовских отложений сосредоточены на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении.
Rambler News Service: последние новости
Nord Stream 2 в марте привлекла финансирование от партнеров «Газпрома» на €404 млн Жерар Депардье запустил продажу колбасы и десертов в «Ашане» Президент «АвтоВАЗа» предупредил о рисках для авторынка из-за колебаний валютных курсов
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигарханян впал в кому48
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях962
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство22
Россия успокоила «запуганных» морпехов США113
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение