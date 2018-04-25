Долг потребителей Северного Кавказа за газ перед «Газпромом» достиг 36,9 млрд рублей

Задолженность потребителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за газ перед «Газпромом» выросла с начала текущего года до 36,9 млрд рублей по состоянию на 1 апреля 2018 года, говорится в сообщении газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова

«Отдельное внимание на встрече было уделено продолжающемуся росту просроченной задолженности потребителей округа за поставленный газ. На 1 апреля она достигла 36,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

На встрече было отмечено, что для решения этой хронической проблемы необходим комплекс мер как на региональном, так и на федеральном уровнях, отмечает «Газпром».

Стороны также обсудили основные направления деятельности «Газпрома» на территории Северо-Кавказского федерального округа. В 2013-2017 годах инвестиции «Газпрома» и его дочерних обществ на территории СКФО составили 58,4 млрд рублей. В частности, построен газопровод «КС Изобильный Невинномысск », выполнена реконструкция газопровода « Моздок — Казимагомед», компрессорных станций на газопроводе «Северный Кавказ — Центр» и газопромысловых сооружений Ставропольского подземного хранилища газа.

Планируется, что в 2018 году объем инвестиций «Газпрома» на территории округа составит 2 млрд рублей.

В 2003-2017 годах «Газпром» направил на газификацию в СКФО 19,9 млрд рублей. Уровень газификации округа на 1 января 2018 года составил 95,4% (в среднем по России — 68,1%). В рамках программы газификации регионов РФ на 2018 год для Северо-Кавказского федерального округа предусмотрены средства в размере 4,2 млрд рублей.