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«Газпром» увеличил экспорт газа в Австрию с начала года на 79,2% — до 4,2 млрд кубометров
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«Газпром» увеличил экспорт газа в Австрию с начала года на 79,2% — до 4,2 млрд кубометров 

Rambler News Service 1 час назад
«Газпром» увеличил экспорт газа в Австрию с 1 января по 24 апреля 2018 года на 79,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 4,2 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и пола Австрии в России Йоханнеса Айгнераю.
«В последние годы республика демонстрирует повышенный спрос на российский газ. По предварительным данным, с 1 января по 24 апреля объем его экспорта в Австрию на 79,2% превзошел показатель аналогичного периода прошлого года. Потребителям поставлено 4,2 млрд кубометров газа», — отмечает «Газпром».
Стороны также обсудили ход реализации проекта «Северный поток — 2». Алексей Миллер проинформировал Йоханнеса Айгнера о получении от Германии и Финляндии полных комплектов разрешений на сооружение газопровода. Отмечено, что процедуры получения разрешений идут по графику.
В 2017 году «Газпром» установил исторический рекорд по объему экспорта в Австрию — 9,1 млрд кубометров газа, что на 50,3% (3 млрд кубометров) превышает показатель 2016 года (6,1 млрд кубометров) и на 33,7% (2,3 млрд кубометров) — объем поставок в 2005 году, когда был достигнут предыдущий рекорд (6,8 млрд кубометров).
«Северный поток — 2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.
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