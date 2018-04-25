Ещё
ВТБ стал лидером по приросту капитала среди банков из топ-100 по активам в I квартале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВТБ стал лидером по приросту капитала среди банков из топ-100 по активам в I квартале 

Банки.ру 1 час назад
Совокупный объем собственных средств (капитала) кредитных организаций по итогам I квартала показал рост на сумму порядка 752,7 млрд рублей (+8,4%), составив на 1 апреля 2018 года около 9,75 трлн рублей. Таковы данные финансового рейтинга портала Банки.ру.
По итогам I квартала 2018 года прирост собственного капитала показали 292 кредитные организации, или около 53,9% от представленных в рэнкинге.
Среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов, значительный прирост собственных средств в абсолютном значении за январь—март показали следующие пять кредитных организаций: ВТБ (+359,7 млрд рублей, или +33,9%, данный рост в основном обеспечен за счет завершения процедуры присоединения ВТБ 24 к материнскому банку), Сбербанк (+191,8 млрд, или +5,2%), Бинбанк (+144,9 млрд, на начало года банк имел отрицательный капитал в размере -36,3 млрд), Промсвязьбанк (+61,8 млрд, или +50,9%) и Альфа-Банк (+35,5 млрд, или +10,6%).
По итогам I квартала сокращение собственных средств продемонстрировали 250 кредитных организаций, или 46,1% от представленных в рэнкинге.
«Лидерами» по снижению капитала по итогам января—марта среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов в абсолютном выражении стали: находящиеся на санации Рост Банк (-28,3 млрд рублей, или -7,1%), Банк АВБ (-23,3 млрд, или -362,8%) и «ФК Открытие» (-11,7 млрд, или -5,3%), а также Нордеа Банк (-9 млрд, или -21,1%) и Россельхозбанк (-7,7 млрд, или -1,8%).
Банки.ру: последние новости
Азиатско-Тихоокеанский Банк временно не принимает средства во вклады ФАС предписала Tele2 установить обоснованные тарифы в национальном роуминге «ФК Открытие» трансформирует региональную сеть отделений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции292
Афганцы перекрыли центр Киева177
МИД обратился к россиянам33
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью160
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ65
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение