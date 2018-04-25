Самым прибыльным банком по итогам I квартала оказался Сбербанк, убыточным — Промсвязьбанк

По итогам I квартала 2018 года банковская система РФ в целом получила порядка 352 млрд рублей прибыли (для сравнения за аналогичный период 2017 года банковский сектор получил совокупную прибыль в размере около 339 млрд рублей), говорится в материалах Банка России

Прибыль по итогам I квартала 2018 года в совокупном размере 520,8 млрд рублей получили 400 кредитных организаций. При этом отрицательный финансовый результат в размере 168,6 млрд рублей зафиксировали 135 кредитных учреждений.

Если рассматривать динамику прибыли по итогам марта (месяц к месяцу), то максимальную прибыль получил, проходящий процедуру финансового оздоровления Бинбанк, величина прибыли которого превысила 78,5 млрд рублей. При этом стоит отметить, что значительная часть прибыли Бинбанка сформирована за счет восстановления резервов на возможные потери на общую сумму порядка 63 млрд рублей. Также в пятерку лидеров по размеру прибыли по итогам третьего месяца вошли следующие банки: Сбербанк (66,8 млрд рублей), ВТБ (12,3 млрд), « ФК Открытие » и Альфа-Банк (по 12,2 млрд).

Максимальный убыток в абсолютном выражении по итогам I квартала 2018 года традиционно получили кредитные учреждения, находящиеся в процессе санации: Промсвязьбанк (-47,2 млрд рублей), Рост Банк (-35,5 млрд), Банк АВБ (-23 млрд), ОФК Банк (-19,2 млрд, лицензия отозвана 16 апреля текущего года) и «Советский» (-19,1 млрд).

«Лидерами» по размерам убытков по итогам марта (месяц к месяцу) стали следующие кредитные организации: «Советский» (-18,6 млрд рублей), Банк АВБ (-18,2 млрд), ОФК Банк (-12,7 млрд), Промсвязьбанк (-2,6 млрд) и Московский Кредитный Банк (-2,5 млрд).

Значительное влияние на финансовые результаты банков по-прежнему оказывают расходы, связанные с резервированием. За январь—март 2018 года остаток резервов на возможные потери по банковской системе увеличился на 2,2% (до 7,1 трлн рублей), при этом по итогам марта данный показатель продемонстрировал снижение на 0,1%.